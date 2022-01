Il 60% dei pazienti è ancora sintomatico a 2 mesi dalle dimissioni

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Nel 60% dei casi icon Covid a duedalla dimissione sonosintomatici, percentuale che si riduce a 6ma che rimane comunque alta, il 40%. I sintomi più frequentemente riportati sono: fatica a respirare, debolezza e tosse, seguono dolore toracico, tachicardia, disturbi dell'equilibrio, nausea o febbricola. Lo attesta lo studio osservazionale "Spontaneous evolution of Covid-19 lung sequelae: results from a double step follow up" condotto dalla Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria dell'IRCCS Policlinico di Sant'Orsola diretta dal professore Stefano Nava, recentemente pubblicato sulla rivista internazionale "Respiration". Lo studio, volto a dare risposte aidimessi con l'esigenza di follow up ambulatoriali prolungati nel tempo, ha riguardato 100 ...