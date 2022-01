Giovanni Fasano: A mio padre (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mi sarebbe piaciuto pubblicare questo pensiero sul Corriere della Sera, su Repubblica, forse lo avrebbero messo nelle lettere al direttore, forse più facilmente lo avrebbero cestinato. Invece potevo scriverlo solo e soltanto su questo giornale, dove mi mandasti tanto tempo fa. Eri contento quando per la prima volta mi presentai a Cronache del Mezzogiorno (si chiamava così all’epoca), quella volta volevo lasciare la mia città, Salerno, quella che hai sempre amato e dalla quale non sei voluto mai stare lontano, nemmeno per farti curare da quell’orrendo male che ti ha portato via da me. Tu non volevi ti lasciassi da ragazzino, tanto da trovarmi qualsiasi cosa da fare pur di tenermi vicino. Eh Salerno. La tua Salerno. Ricordo quando ero bambino e uscivamo la domenica di casa alle due del pomeriggio per andare al Vestuti stracolmo di gente a vedere i Granata. Dove c’erano i tuoi amici…. ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mi sarebbe piaciuto pubblicare questo pensiero sul Corriere della Sera, su Repubblica, forse lo avrebbero messo nelle lettere al direttore, forse più facilmente lo avrebbero cestinato. Invece potevo scriverlo solo e soltanto su questo giornale, dove mi mandasti tanto tempo fa. Eri contento quando per la prima volta mi presentai a Cronache del Mezzogiorno (si chiamava così all’epoca), quella volta volevo lasciare la mia città, Salerno, quella che hai sempre amato e dalla quale non sei voluto mai stare lontano, nemmeno per farti curare da quell’orrendo male che ti ha portato via da me. Tu non volevi ti lasciassi da ragazzino, tanto da trovarmi qualsiasi cosa da fare pur di tenermi vicino. Eh Salerno. La tua Salerno. Ricordo quando ero bambino e uscivamo la domenica di casa alle due del pomeriggio per andare al Vestuti stracolmo di gente a vedere i Granata. Dove c’erano i tuoi amici…. ...

