Fedez, il piccolo Leo “sgrida” il padre: «Non si dicono le parolacce» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Un figlio che educa il padre». Ancora una volta i Ferragnez fanno parlare di se. Su Instagram, Fedez ha pubblicato un video in cui il piccolo Leone lo rimprovera per le parolacce dette: «Non si dicono quelle cose papà» dice il primogenito dei Ferragnez. E ancora con tono minaccioso: «Io non la ripeto, non posso, Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Un figlio che educa il». Ancora una volta i Ferragnez fanno parlare di se. Su Instagram,ha pubblicato un video in cui ilLeone lo rimprovera per ledette: «Non siquelle cose papà» dice il primogenito dei Ferragnez. E ancora con tono minaccioso: «Io non la ripeto, non posso,

Advertising

Aichavalery : Per il resto credo , che ci siano delle cose “personali” fra i 2 e noi che siamo il pubblico non sapremo mai cosa c… - occhio_notizie : Chiara Ferragni e Fedez, lo sfogo del piccolo Leone: ''Covid, vai via'' #chiaraferragni #fedez - pizzaandbeer_ : RT @eleonvra: Leone che, nonostante sia così piccolo, comprende la situazione e chiede al covid (gentilmente) di andarsene via perchè lui v… - ioetesolonoi : Ho visto le storie di Fedez con il piccolo Leone Lucia Ferragni Oltre all'estrema intelligenza e sensibilità di qu… - eleonvra : Leone che, nonostante sia così piccolo, comprende la situazione e chiede al covid (gentilmente) di andarsene via pe… -