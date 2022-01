Dramma in un cantiere | operaio muore schiacciato 

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora un morto sul lavoro, stavolta a Torino, in undi via Caprera. Un uomo di 41 anni di origini brasiliane, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022. Il 41enne, che stava...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dramma cantiere

Ottopagine

Stamane il macabro rinvenimento neldi Rampa Santa Maria delle Grazie. Di Luciano ... Unumano carico di disperazione e tante domande sull'incapacità collettiva di accoglierlo, curarlo e ...Avellino .ad Avellino questa mattina per il tragico rinvenimento del cadavere del 56enne, originario di ... La tragica scoperta questa mattina alle 7.30 nel. Sul posto i militari dell'...Un operaio di 41 anni, di origini brasiliane, è morto oggi pomeriggio in un cantiere edile di Torino, probabilmente dopo una caduta da un ponteggio. Era stato portato in condizioni gravissime, con un ...L’allarme di Cna e Confartigianato: "Due assenti o anche uno, in un’azienda di tre persone, equivale a essere costretti a chiudere" ...