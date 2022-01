Covid in Toscana: 42 morti, oggi 26 gennaio. Nuova strage di anziani. Contagi in calo: 10.535 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Record di morti per coronavirus, in Toscana, oggi 26 gennaio 2022: sono addirittura 42. Una vera e propria strage di anziani. Si tratta, infatti, di 22 uomini e 20 donne con età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 42 persone decedute sono: 12 a Firenze, 5 a Pistoia, 2 a Massa-Carrara, 11 a Lucca, 1 a Pisa, 7 a Livorno, 3 a Siena, 1 a Grosseto. Sono invece in calo i nuovi Contagiati: 10.535 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Record diper coronavirus, in262022: sono addirittura 42. Una vera e propriadi. Si tratta, infatti, di 22 uomini e 20 donne con età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 42 persone decedute sono: 12 a Firenze, 5 a Pistoia, 2 a Massa-Carrara, 11 a Lucca, 1 a Pisa, 7 a Livorno, 3 a Siena, 1 a Grosseto. Sono invece ini nuoviati: 10.535 L'articolo proviene da Firenze Post.

