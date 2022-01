COME SAPERE SE LA TUA EMAIL È STATA HACKERATA (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’e-mail è con noi da decenni ed anche se social media e app di messaggistica mobile sono sempre più popolari, rimane il cardine delle nostre comunicazioni personali e professionali. Ci sono circa 4,1 miliardi di utenti di posta elettronica a livello globale nel mondo, con 306 miliardi di e-mail inviate e ricevute ogni giorno. La usiamo per qualsiasi cosa, dall’invio di foto all’interagire con gli amici, all’interazione con l’assistenza sanitaria, le banche, il governo e altri servizi essenziali. Tuttavia, l’e-mail è anche un honeypot per attività dannose. Dirottando i nostri account, gli hacker possono monetizzare gli attacchi in vari modi per riempirsi le tasche. Per la vittima, può essere un’esperienza stressante e sconcertante. Ecco COME verificare se potresti essere stato violato, COME recuperare il tuo account e cosa puoi fare per evitare ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’e-mail è con noi da decenni ed anche se social media e app di messaggistica mobile sono sempre più popolari, rimane il cardine delle nostre comunicazioni personali e professionali. Ci sono circa 4,1 miliardi di utenti di posta elettronica a livello globale nel mondo, con 306 miliardi di e-mail inviate e ricevute ogni giorno. La usiamo per qualsiasi cosa, dall’invio di foto all’interagire con gli amici, all’interazione con l’assistenza sanitaria, le banche, il governo e altri servizi essenziali. Tuttavia, l’e-mail è anche un honeypot per attività dannose. Dirottando i nostri account, gli hacker possono monetizzare gli attacchi in vari modi per riempirsi le tasche. Per la vittima, può essere un’esperienza stressante e sconcertante. Eccoverificare se potresti essere stato violato,recuperare il tuo account e cosa puoi fare per evitare ...

Advertising

Lucaargentero : A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…se… - AlexBazzaro : È urgente sapere dal dottor #pregliasco se come riportato dalla trasmissione #Fuoridalcoro nell’ospedale che dirige… - marattin : Il presidente di una delle più importanti autorità di regolazione afferma di essere tenuto in scacco. Come presiden… - dani88riz : RT @Lucaargentero: A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…sei una… - Marcos87805709 : RT @Lucaargentero: A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…sei una… -