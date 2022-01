Comau (Stellantis) - Motori elettrici, una nuova linea per la cinese Geely (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Comau, società torinese del gruppo Stellantis specializzata in sistemi di automazione industriale, ha sviluppato e implementato una linea per l'assemblaggio completo di rotori a magneti permanenti, cambi, trasmissioni elettroniche e inverter presso lo stabilimento della Geely Automobile a Ningbo (Cina). La catena di montaggio, basata su un sistema robotizzato in grado di garantire anche il controllo qualità e i test, aumenta il tasso di automazione dell'impianto dal 40% all'80%, assicurando al contempo una capacità di produzione a pieno regime di 120.000 unità all'anno. 4 mesi per il progetto, 12 per la consegna. Comau ha piazzato sul progetto 20 ingegneri che hanno completato la fase di progettazione in soli 4 mesi. La linea è stata consegnata al cliente in poco più di 12 mesi e la ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La, società torinese del gruppospecializzata in sistemi di automazione industriale, ha sviluppato e implementato unaper l'assemblaggio completo di rotori a magneti permanenti, cambi, trasmissioni elettroniche e inverter presso lo stabilimento dellaAutomobile a Ningbo (Cina). La catena di montaggio, basata su un sistema robotizzato in grado di garantire anche il controllo qualità e i test, aumenta il tasso di automazione dell'impianto dal 40% all'80%, assicurando al contempo una capacità di produzione a pieno regime di 120.000 unità all'anno. 4 mesi per il progetto, 12 per la consegna.ha piazzato sul progetto 20 ingegneri che hanno completato la fase di progettazione in soli 4 mesi. Laè stata consegnata al cliente in poco più di 12 mesi e la ...

