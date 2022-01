Clara Morgane sublime et fringante pour ses 41 ans sur un cliché très glamour

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le temps semble ne pas avoir d’effet sur elle ! À 41 ans,est plus belle que jamais. À l’occasion de son anniversaire, c’est sur Instagram que la jolie blonde a dévoilé un magnifiquepris par le photographe Pascal Ito. Afin de l’accompagner, c’est en légende qu’elle a déclaré : “Je me sens si privilégiée de vous avoir dans ma vie. Tellement de messages arrivent ce matinmon anniversaire, que je me sens submergée. Jamais je n’aurais pu imaginer que notre histoire d’amour durerait si longtemps. Si tout devait s’arrêter demain j’aurai déjà tant de mercis à vous dire… Grâce à vous, je peux accomplir mon rêve chaque jour. Celui d’être tout à la fois ; femme, mère, chef d’entreprise et artiste. Vous me donnez tant de force… Merci à vous.“son anniversaire, la star a reçu de ...