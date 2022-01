Caicedo perfetto per l’Inter e per Inzaghi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Felipe Caicedo si avvicina al passaggio all’Inter La giornata odierna potrebbe portare all’Inter due colpi: il primo è Robin Gosens con l’affare con l’Atalanta sempre più vicino alla chiusura, il secondo è Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoregno è vicino anche lui al trasferimento in nerazzurro dove ritroverà Simone Inzaghi e il suo staff dopo l’esperienza comune alla Lazio. “Finora l’avventura al Genoa non è stata particolarmente felice per Caicedo (solo 10 presenze e un gol), penalizzato da guai fisici e una condizione precaria. Il suo profilo, però, è esattamente ciò di cui ha bisogno l’Inter, ovvero un attaccante specializzato nell’entrare in corsa e fare subito la differenza”. “Nei suoi 4 anni alla Lazio proprio in questo modo ha fatto spesso le fortune ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Felipesi avvicina al passaggio alLa giornata odierna potrebbe portare aldue colpi: il primo è Robin Gosens con l’affare con l’Atalanta sempre più vicino alla chiusura, il secondo è Felipe. L’attaccante ecuadoregno è vicino anche lui al trasferimento in nerazzurro dove ritroverà Simonee il suo staff dopo l’esperienza comune alla Lazio. “Finora l’avventura al Genoa non è stata particolarmente felice per(solo 10 presenze e un gol), penalizzato da guai fisici e una condizione precaria. Il suo profilo, però, è esattamente ciò di cui ha bisogno, ovvero un attaccante specializzato nell’entrare in corsa e fare subito la differenza”. “Nei suoi 4 anni alla Lazio proprio in questo modo ha fatto spesso le fortune ...

Advertising

MatteoBarzaghi : La notizia di oggi sul mercato Inter non riguarda l’attacco dove si cerca una soluzione “comoda”, ma l’esterno sini… - WSMN00 : Caicedo non mi convince per niente Gosens perfetto - OBauscia : @Falconero1987 Hai ragione Caicedo come subentrante in una grande squadra è il suo ruolo perfetto. Nella Lazio face… - AndreaInterNews : @cesololinter_19 Mammagari. Sarebbe perfetto come vice-Caicedo. - Yolocoloco2 : RT @MatteoBarzaghi: La notizia di oggi sul mercato Inter non riguarda l’attacco dove si cerca una soluzione “comoda”, ma l’esterno sinistro… -