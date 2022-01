Bergamo | in una settimana 615 classi in quarantena in più | sono 1 490

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sale a 1.490 il numero dellainin provincia dinella17-23 gennaio, con un balzo in avanti di 615 rispetto alle 875 della rilevazione precedente (10-16 gennaio). Le più colpitequelle della scuola primaria, ben 514: seguono l’infanzia/nido, con 423, la secondaria di secondo grado, con 304, e la secondaria di primo grado, con 249. A queste se ne aggiungono altre 828 in sorveglianza: 0 all’infanzia/nido, 284 alla primaria, 206 alla secondaria di primo grado e 338 alla secondaria di secondo grado.

Advertising

SimoFant : Una bella storia da raccontare. Un progetto che si prende cura delle persone e delle risorse materiali @lifegate… - NariceDe : Marco Bergamo detto 'il mostro di Bolzano' fu fin da piccolo un ragazzino molto introverso anche per colpa di un ri… - APIdal1946 : Ieri una puntata molto interessante di TG Economy dedicata al settore #edilizia ed effetti del #Superbonus110% con… - GioC2392 : @AndreJoker22 È comunque una lesione, prenderlo ora ti da la possibilità di curarlo bene senza forzare perché hai P… - webecodibergamo : In occasione della Giornata contro lo spreco alimentare del 5 febbraio, la Dispensa Sociale di Bergamo lancia una n… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo una

AGI - Agenzia Italia

Il tratto che separada Milano è breve e l'esterno sinistro tedesco potrebbe presto ... Gosens © LaPresseUn affare che, come vi abbiamo raccontato, si potrebbe chiudere percifra complessiva ...... con la quale da tempo si vociferava potesse essercisimpatia. Il 38enne avrebbe così passato ... I primi segnali durante il lockdown nella casa di. Periodo che ha portato la coppia a vivere ...La conduttrice nell’Isola per festeggiare i 45 anni, l’imprenditore avvistato con un’amica “speciale” in montagna ...Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Ha cercato di partire dall'aeroporto di Linate, a Milano, su un volo diretto in Spagna con un green pass di un'altra ...