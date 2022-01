Basket, EuroCup: Trento crolla anche con Andorra in casa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Decima sconfitta in undici giornate per la Dolomiti Energia Trento in EuroCup, che in casa cede nettamente contro il Morabanc Andorra in un match dove gli ospiti scappano via fin dal secondo quarto. Non parte male Trento, che trova subito due canestri per portarsi in vantaggio e sono soprattutto Diego Flaccadori e Cameron Reynolds a tenere testa ad Andorra. Prova un paio di volte la squadra di casa ad allungare, ma ogni volta gli ospiti rispondono, ribaltano la situazione ed è ancora Flaccadori che quasi allo scadere trova i due liberi che mandano le squadre al primo stop sul 15-15. Cambia, però, musica nel secondo quarto. Oriol Pauli mette in difficoltà la difesa di Trento, prova Andrea Mezzanotte a limitare i danni da oltre l’arco, ma quasi a metà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Decima sconfitta in undici giornate per la Dolomiti Energiain, che incede nettamente contro il Morabancin un match dove gli ospiti scappano via fin dal secondo quarto. Non parte male, che trova subito due canestri per portarsi in vantaggio e sono soprattutto Diego Flaccadori e Cameron Reynolds a tenere testa ad. Prova un paio di volte la squadra diad allungare, ma ogni volta gli ospiti rispondono, ribaltano la situazione ed è ancora Flaccadori che quasi allo scadere trova i due liberi che mandano le squadre al primo stop sul 15-15. Cambia, però, musica nel secondo quarto. Oriol Pauli mette in difficoltà la difesa di, prova Andrea Mezzanotte a limitare i danni da oltre l’arco, ma quasi a metà ...

