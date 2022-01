Barù e Jessica flirtano: prima la lite e poi si pizzicano. Il siparietto tra i due (VIDEO) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Jessica Selassié stuzzica Barù che ridacchia divertito con gli occhi a cuoricino. prima la lite, poi si stuzzicano. I due si sono innamorati? I due concorrenti, Barù e Jessica sempre più vicini nella casa del Grande Fratello. I due ieri prima hanno litigato, o meglio: Jessica si è offesa con Barù, si è alzata ed ha lasciato il giardino dove Barù stava parlando con lei e gli altri vipponi, affermando infastidita: “Io non sono fare nulla, non sono simpatica, non sono intelligente, non sono il suo tipo…” Ma poi la principessa torna all’attacco in tarda serata, mentre Giucas Casella e Barù giocano a biliardo. Lei è seduta e li guarda e sfida Barù, pizzicandolo. Barù ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Selassié stuzzicache ridacchia divertito con gli occhi a cuoricino.la, poi si stuzzicano. I due si sono innamorati? I due concorrenti,sempre più vicini nella casa del Grande Fratello. I due ierihanno litigato, o meglio:si è offesa con, si è alzata ed ha lasciato il giardino dovestava parlando con lei e gli altri vipponi, affermando infastidita: “Io non sono fare nulla, non sono simpatica, non sono intelligente, non sono il suo tipo…” Ma poi la principessa torna all’attacco in tarda serata, mentre Giucas Casella egiocano a biliardo. Lei è seduta e li guarda e sfida, pizzicandolo....

