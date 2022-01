Australian Open 2022, Volandri su Berrettini: “Sta bene, soprattutto di testa” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Matteo Berrettini sta bene fisicamente, ma soprattutto di testa“. All’Adnkronos, il dt della Federtennis e capitano di Davis, Filippo Volandri si esprime sul momento di Matteo Berrettini, reduce dalla qualificazione in semifinale degli Australian Open. “Contro Monfils ha avuto questa forza dentro di attivarsi, ed è stato molto molto bravo a farlo, avrebbe addirittura potuto vincerla in tre set, poi abbiamo visto com’è andata. Ma ha la forza di scavarsi dentro”, ha aggiunto. E su Sinner, sconfitto da Tsitsipas: “Ha fatto un grandissimo torneo e cresce ancora, e Tsitsipas ha fatto la partita perfetta. Jannik è stato bravissimo contro di lui: si vede bene che cresce tantissimo e brucia le tappe, in Davis mi ha impressionato non tanto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Matteostafisicamente, madi“. All’Adnkronos, il dt della Federtennis e capitano di Davis, Filipposi esprime sul momento di Matteo, reduce dalla qualificazione in semifinale degli. “Contro Monfils ha avuto questa forza dentro di attivarsi, ed è stato molto molto bravo a farlo, avrebbe addirittura potuto vincerla in tre set, poi abbiamo visto com’è andata. Ma ha la forza di scavarsi dentro”, ha aggiunto. E su Sinner, sconfitto da Tsitsipas: “Ha fatto un grandissimo torneo e cresce ancora, e Tsitsipas ha fatto la partita perfetta. Jannik è stato bravissimo contro di lui: si vedeche cresce tantissimo e brucia le tappe, in Davis mi ha impressionato non tanto ...

