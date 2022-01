Vlahovic sempre più vicino alla Juve: avrebbe già salutato i suoi ormai ex compagni! (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime ore è un nome caldo per la Juventus quello di Dusan Vlahovic. Stando a quanto appreso in esclusiva dalla nostra Miriana Cardinale l’attaccante serbo classe 2000 avrebbe da poco salutato i suoi ormai ex compagni di squadra al centro sportivo Davide Astori e sarebbe in partenza per Torino. Dusan Vlahovic, in procinto di diventare un nuovo calciatore della JuventusL’approdo di Dusan Vlahovic a Torino sembra sempre più vicino. La richiesta di Daniele Pradè di ieri sera a Sportitalia per cedere il giocatore era di circa 70 milioni di euro. Le due parti dovrebbero ora aver trovato l’accordo. Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime ore è un nome caldo per lantus quello di Dusan. Stando a quanto appreso in esclusiva dnostra Miriana Cardinale l’attaccante serbo classe 2000da pocoex compagni di squadra al centro sportivo Davide Astori e sarebbe in partenza per Torino. Dusan, in procinto di diventare un nuovo calciatore dellantusL’approdo di Dusana Torino sembrapiù. La richiesta di Daniele Pradè di ieri sera a Sportitalia per cedere il giocatore era di circa 70 milioni di euro. Le due parti dovrebbero ora aver trovato l’accordo.

Advertising

romeoagresti : Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovame… - EnricoTurcato : 22 anni il 28 gennaio 41 gol nell’ultimo anno e mezzo 33 gol nel 2021 in Serie A (record di sempre per un giocato… - tvdellosport : ?? #DIRETTA: Pradè a @tvdellosport “Se dovesse partite #Vlahovic già a gennaio dico che una società pronta deve ess… - ForEsordientus : #teamvitellotonnato per sempre! #Vlahovic #VlahovicBianconero #VlahovicAllaJuve #Juventus - FabioeCate : RT @Rompipallone_: Sempre la stessa storia... #Vlahovic #Fiorentina #Juve #SerieA -