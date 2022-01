Utenti Bithumb hanno meno di 48 ore per verificare il portafoglio privato

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 25 gennaio 2022) La piattaforma di trading di asset digitali sudcoreani bloccherà i prelievi sui portafogli che non sono verificati a partire da giovedì In un annuncio condiviso ieri, l'exchangeha spiegato che sta compiendo ulteriori passi verso la gestione dei servizi di prelievo di criptovalute su portafogli privati e di terze parti. Lo scambio ha detto che a partire dal 27 gennaio, i proprietari di portafogli privati non verificati non saranno più in grado di autorizzare con successo prelievi di criptovalute sui loro portafogli. I portafogli interessati includono MetaMask e MyEtherWallet.segue Coinone, pronto a conformarsiè uno degli scambi di criptovalute più popolari nella regione e uno dei quattro approvati per offrire servizi di trading di criptovalute. Gliinteressati sono tenuti a convalidare ...