The Walking Dead: Saints & Sinners svela il secondo capitolo: Retribution (Di martedì 25 gennaio 2022) Skydance Interactive ha rivelato che il loro acclamato titolo VR The Walking Dead: Saints & Sinners ha superato i 60 milioni di dollari di fatturato, con una community di 2,5 milioni di giocatori dal suo lancio iniziale il 23 gennaio 2020. Dal suo lancio su PC VR, PSVR e la piattaforma Meta Quest, il gioco è stato elogiato per la modalità di combattimento, la trama profonda e originale e il suo coinvolgente sistema di survival crafting. Per celebrare al meglio il secondo anniversario del gioco Skydance Interactive è pronta a presentare ai giocatori The Walking Dead: Saints & Sinners: Chapter 2: Retribution. Questo nuovo capitolo sarà un prosieguo ...

