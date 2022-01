Sinner e Berrettini | fratelli e amici d' Italia

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - mengonimarco : Grandi ragazzi #Sinner #Berrettini É emozionante avere due tennisti italiani tra i migliori al mondo! Avanti così ?? #AusOpen - Eurosport_IT : ANCHE SINNER AI QUARTIIIII ?????? Prestazione da veterano del classe 2001 che, in tre set elimina il padrone di casa… - patoboranga : @Simon_Forever Berrettini-Shapovalov e Sinner-Auger ed è subito #Davis ?? - BolognaTG24 : RT @MassiRiverso: Hanno già scritto la storia del tennis italiano, ma la speranza è vederli nella top 4 del primo slam del 2022. Tutte le i… -

Anche l'altoatesino è nei quarti all'Australian Open: battuto De Minaur, ora Tsitsipas. Alle 10,15 Matteo chiede strada a Monfils di PAOLO FRANCIQuesta mattina godiamoci il quarto di finale di Matteocontro Gael Monfis agli Australian Open. Domani toccherà a Jannik, che se la vedrà con Stefanos Tsitsipas. La doppia semifinale azzurra, per ciò che si è visto finora, è alla nostra ...L’Italia diventa protagonista agli Australian Open. Dopo Matteo Berettini, anche Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale dello Slam del Down Under. Un risultato straordinario per il tennis italiano ...Da qui la replica di Sinner: “Matteo è un bravissimo ragazzo e un bravissimo giocatore Non fanno eccezione anche dei connazionali come Matteo Berrettini e Jannik Sinner, rispettivamente numero uno e n ...