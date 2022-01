Sci alpino, gigante femminile Kronplatz 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di martedì 25 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom gigante femminile di Kronplatz 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna in pista a distanza di pochi giorni dal weekend di Cortina d’Ampezzo, che ha visto una splendida doppietta italiana con la vittoria di Sofia Goggia in discesa e quella di Elena Curtoni in super-G. Atlete in pista a partire dalle ore 10.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Il, glie latv dello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Si torna in pista a distanza di pochi giorni dal weekend di Cortina d’Ampezzo, che ha visto una splendida doppietta italiana con la vittoria di Sofia Ga in discesa e quella di Elena Curtoni in super-G. Atlete in pista a partire dalle ore 10.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su ...

