Sci alpino | Alex Vinatzer rimonta ed è 5° a Schladming Inforca Razzoli | vince Linus Strasser

Lo slalom maschile continua ad essere la specialità più imprevedibile della Coppa del Mondo. Sesta gara e sesto vincitore diverso. Questa volta è Linus Strasser ad imporsi nella notturna di Schladming. Per il tedesco è la terza vittoria della carriera, la seconda tra i pali stretti dopo quella di Zagabria dello scorso anno. Una gara ancora una volta folle, che ha visto una serie di rimonte incredibili. Strasser aveva chiuso al quinto posto la prima manche, imponendosi alla fine per soli tre centesimi sul norvegese Atle Lie McGrath, che festeggia il suo primo podio della carriera tra i rapid gates. Ancora più clamoroso il recupero dell'austriaco Manuel Feller, che rimonta dalla ventottesima posizione e alla fine chiude terzo a 39 centesimi dal vincitore dopo una pazzesca seconda manche.

