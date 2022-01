Sampdoria | ripresi i contatti con Carrascal | le ultime

(Di martedì 25 gennaio 2022), i blucerchiati hanno ripreso icon il River Plate per. Lenotizie Lavuole rinforzarsi e consegnare a Giampaolo un paio di innesti di qualità per aumentare la qualità della rosa. Dopo aver cercato Defrel e Castillejo, i blucerchiati tornano alla carica perdel River Plate. Faggiano si sta muovendo dopo l’apertura del club sudamericano e potrebbe offrire un prestito con riscatto a 10 milioni di euro. A riferirlo èNews 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Samp News 24

