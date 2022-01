**Quirinale: ripresa seduta Parlamento per Capo Stato, secondo scrutinio con quorum a 673** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - ripresa la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Al via il secondo scrutinio, con il plenum degli elettori che torna a 1009 e il quorum dei due terzi dell'Assemblea che sale a 673, dopo che la Camera questa mattina ha convalidato l'elezione di Rossella Sessa in sostituzione del defunto Enzo Fasano. Si parte con la chiama dei senatori, anche oggi il primo a votare è Umberto Bossi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) -lacomune delper l'elezione del Presidente della Repubblica. Al via il, con il plenum degli elettori che torna a 1009 e ildei due terzi dell'Assemblea che sale a 673, dopo che la Camera questa mattina ha convalidato l'elezione di Rossella Sessa in sostituzione del defunto Enzo Fasano. Si parte con la chiama dei senatori, anche oggi il primo a votare è Umberto Bossi.

