Quirinale, ancora scheda bianca: ma non si vergognano? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 25 gennaio 2022) Ieri è stato il primo giorno utile per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica, e tutta Italia ha assistito alla sfilza di "scheda bianca" pronunciata da Roberto Fico. Anche oggi andrà così, poiché tra i partiti non vi è alcun accordo; e verosimilmente il copione sarà il medesimo anche domani. Ma i politici non si vergognano? Il commento del direttore Peter Gomez e di Martina Castigliani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

