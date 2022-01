Quirinale 2022, al via secondo scrutinio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ripresa la seduta comune del Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica. Al via il secondo scrutinio, con il plenum degli elettori che torna a 1009 e il quorum dei due terzi dell’Assemblea che sale a 673, dopo che la Camera questa mattina ha convalidato l’elezione di Rossella Sessa in sostituzione del defunto Enzo Fasano. Si parte con la chiama dei senatori, anche oggi il primo a votare è Umberto Bossi. Anche oggi sono quattro i senatori a vita che hanno partecipato allo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato: Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Liliana Segre. Assenti Giorgio Napolitano e Carlo Rubbia. secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, anche oggi i grandi elettori della Lega voteranno scheda bianca. Così come Pd, M5S e Leu, in attesa dell’incontro dei leader ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ripresa la seduta comune del Parlamento per l’elezione del Presidente della Repubblica. Al via il, con il plenum degli elettori che torna a 1009 e il quorum dei due terzi dell’Assemblea che sale a 673, dopo che la Camera questa mattina ha convalidato l’elezione di Rossella Sessa in sostituzione del defunto Enzo Fasano. Si parte con la chiama dei senatori, anche oggi il primo a votare è Umberto Bossi. Anche oggi sono quattro i senatori a vita che hanno partecipato alloper l’elezione del Capo dello Stato: Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Liliana Segre. Assenti Giorgio Napolitano e Carlo Rubbia.quanto si apprende da fonti parlamentari, anche oggi i grandi elettori della Lega voteranno scheda bianca. Così come Pd, M5S e Leu, in attesa dell’incontro dei leader ...

