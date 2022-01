Preferito Grande Fratello Vip, 37a puntata: percentuali e nominati (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in scena la 37esima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale il pubblico da casa ha decretato il Preferito tra i Vipponi finiti al televoto. In nomination c’erano Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge: cosa hanno deciso gli spettatori? Preferito del Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in scena la 37esimadelVip durante la quale il pubblico da casa ha decretato iltra i Vipponi finiti al televoto. Inon c’erano Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge: cosa hanno deciso gli spettatori?del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Preferito Grande Fratello Vip, 37a puntata: percentuali e nominati #gfvip - Monky_2405 : Ma c’è un modo per far capire che queste % sono solo il frutto di un odio smisurato per un personaggio che non sopp… - chris40451312 : RT @dancer83tp: I punti chiave di questo Grande fratello ? Miriana che rientra in casa ? Nathaly preferita al 63% ? caduta dell'impero di… - infoitcultura : Preferito Grande Fratello Vip: Soleil scivola, Jessica incalza, i sondaggi - infoitcultura : Kabir è il VIP preferito dal pubblico - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -