Padova, morto soffocato dal tramezzino al bar: Gianluca aveva 57 anni (Di martedì 25 gennaio 2022) Si soffoca con un e muore sotto gli occhi dei clienti di un bar. Tragedia al 'L'incontro pub caffè' di , frazione di Lozzo Atestino sui colli Euganei in provincia di Padova. , 57enne di Lozzo era ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) Si soffoca con un e muore sotto gli occhi dei clienti di un bar. Tragedia al 'L'incontro pub caffè' di , frazione di Lozzo Atestino sui colli Euganei in provincia di. , 57enne di Lozzo era ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Padova Morto soffocato dal tramezzino davanti agli amici al bar: Gianluca aveva 57 anni - leggoit : #Padova Morto soffocato dal tramezzino davanti agli amici al bar: Gianluca aveva 57 anni