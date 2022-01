Ora anche Cristina di Borbone e Iñaki Urdangarin: l’anno dei divorzi vip (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la separazione di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker e quella di Jason Momoa e Lisa Bonet, ora anche Cristina di Borbone, appartenente alla famiglia reale spagnola, e Iñaki Urdangarin, ex pallamanista, hanno confermato la loro separazione divulgando una nota ufficiale alla stampa. “Di comune accordo, abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. Il nostro impegno nei confronti dei nostri figli rimane intatto. Trattandosi di una decisione privata chiediamo il massimo rispetto da parte di tutti“, si legge nel comunicato firmato dai due, che hanno avuto quattro figli insieme, tra i 22 e i 16 anni: Juan Valentín di Borbone, Pablo Nicolás di Borbone, Miguel di Borbone e Irene di Borbone. I due si erano sposati nel 1997, ma il ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la separazione di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker e quella di Jason Momoa e Lisa Bonet, oradi, appartenente alla famiglia reale spagnola, e, ex pallamanista, hanno confermato la loro separazione divulgando una nota ufficiale alla stampa. “Di comune accordo, abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. Il nostro impegno nei confronti dei nostri figli rimane intatto. Trattandosi di una decisione privata chiediamo il massimo rispetto da parte di tutti“, si legge nel comunicato firmato dai due, che hanno avuto quattro figli insieme, tra i 22 e i 16 anni: Juan Valentín di, Pablo Nicolás di, Miguel die Irene di. I due si erano sposati nel 1997, ma il ...

