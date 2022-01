Advertising

oppininews : RT @Pall_Gonfiato: #Oppini duro: “Pare la #Juventus di #Maifredi. Colpa della dirigenza, scelte scellerate” - Pall_Gonfiato : #Oppini duro: “Pare la #Juventus di #Maifredi. Colpa della dirigenza, scelte scellerate” -

Ultime Notizie dalla rete : Oppini duro

Il Pallone Gonfiato

Abbiamo fatto la fame , a, che era magrissimo, davamo le Golia. E ci univa lo stesso senso di humour , nessuno si offendeva per le prese in giro'.Luca si è però ripreso dalcolpo intraprendendo un rapporto speciale con la giornalista ...intenzione di replicare? Luca Onestini Vs Tommaso Zorzi "Si commenta da solo"/ La stoccata pere ...Francesco Oppini, un personaggio pubblico molto seguito, in queste ore il post che pubblica sui suoi social lascia tutti senza parole.