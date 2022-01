Omicron, il colpo di coda: 468 morti, 186mila contagiati. Risalgono i ricoveri: le cifre che non volevamo vedere (Di martedì 25 gennaio 2022) Ormai il bollettino non è di facile lettura e interpretazione. Tra i tanti dati che vengono ancora dati tutti i giorni dal ministero della Salute, è il caso di selezionarne alcuni chiave per capire come realmente sta evolvendo la situazione epidemiologica. Dopo i 77.696 di ieri, i casi giornalieri di Covid sono risaliti a 186.740 ma ciò ovviamente è legato al numero molto maggiore di tamponi analizzati. A far testo quindi è il tasso di positività, che continua a essere in leggera discesa, segno che il peggio dal punto di vista del contagio dovrebbe essere passato. Il bollettino di oggi, martedì 25 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 186.740 contagiati, 231.500 guariti e 468 morti a fronte di 1.397.245 test. Dicevamo del tasso di positività, indicatore importante in questa fase: è stato rilevato al 13,4% (-1,6 rispetto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ormai il bollettino non è di facile lettura e interpretazione. Tra i tanti dati che vengono ancora dati tutti i giorni dal ministero della Salute, è il caso di selezionarne alcuni chiave per capire come realmente sta evolvendo la situazione epidemiologica. Dopo i 77.696 di ieri, i casi giornalieri di Covid sono risaliti a 186.740 ma ciò ovviamente è legato al numero molto maggiore di tamponi analizzati. A far testo quindi è il tasso di positività, che continua a essere in leggera discesa, segno che il peggio dal punto di vista del contagio dovrebbe essere passato. Il bollettino di oggi, martedì 25 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 186.740, 231.500 guariti e 468a fronte di 1.397.245 test. Dicevamo del tasso di positività, indicatore importante in questa fase: è stato rilevato al 13,4% (-1,6 rispetto a ...

