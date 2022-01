Occhio pigro | l’esperta | “Come riconoscerlo e risolverlo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 gennaio 2022) È una condizione che compare sin dai primi anni di vita e comporta il “non vedere bene” da uno dei due occhi. L’ambliopia, comunemente chiamata, è un disturbo molto frequente nei bambini, ma che spesso i genitori non sono in grado di riconoscere, soprattutto se non accompagnato da strabismo evidente. Fondamentale quindi per diagnosticare tempestivamente il problema ed evitare la perdita permanente della capacità visiva dell’è sottoporre il bambino a una visita oculistica e alla valutazione ortottica entro i 3 anni. Che cosa s’intende per? Che cosa comporta? In che cosa consistono la visita oculistica e la valutazione ortottica? Quali sono le terapie efficaci per risolvere il problema? Lo abbiamo chiesto a Laura Mosca, ortottista dell’Unità Operativa di Oculistica del ...