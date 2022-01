Napoli | che attacco a De Laurentiis | l’agente del calciatore denuncia la società!

(Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Andrea D’Amico, procuratore di Victor Osimhen, hato ile il presidente Aurelio Deattraverso un esposto presentato al Collegio Arbitrale del Coni, massimo organo della giustizia sportiva. D’Amico, peraltro agente internazionale che ha curato la trattativa tra Insigne e il Toronto, avrebbe presentato l’istanza arbitrale a causa del mancato pagamento da parte della società partenopea per la mediazione nella trattativa che ha portato all’acquisto di Osimhen dal Lille nel 2020. Victor OsimhenLa richiesta di risarcimento del procuratore si aggirerebbe attorno ad 1 milione di euro, sempre secondo il quotidiano: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi ...

Advertising

Corriere : Arrestato Roberto Petrella, il medico no vax che prescriveva cure alternative: morto un paziente - ladyonorato : ?????? grande risultato del #supergreenpass: dimostrato plasticamente che i supervaccinati diffondono il contagio!! Co… - AlexBazzaro : Traghetto Palermo - Napoli, tutti vaccinati e possessori di #supergreenpass Risultato? 20 positivi all'arrivo. Im… - Cate1081 : @_Morik92_ Io l'avrei preso già ad agosto,visto che tt sapevano di Cris,peccato non averlo preso a inizio mese,c av… - daydrea97238124 : @Bordnassela @claudiocerasa È un'incapace e i grandi elettori lo sanno. Osvaldo Napoli - dico Osvaldo Napoli - oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli che

Con lui bisogna usare più il bastonela carota. Duello Inter -? C'è una differenza tra loro nel modo di difendersi. I calciatori dell'Inter difendono marcando ad uomo mentre il...Luca, per tornare ae conoscere il fratellino Francesco, dovrà aspettare la fine della ... LDA al settimo cielo per l'arrivo del fratellino Luca D'Alessio è sia un fratello minoreun fratello ...Tra i convocati per lo stage della Nazionale a Coverciano ci sono altre novità. Oltre a Pellegrini e a Bonucci figurano anche Caleb Okoli, difensore classe 2001 della Cremonese, e Gian Marco Ferrari d ...A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e conduttore Sky Davide Camicioli: "Vlahovic alla Juve? Devono preoccuparsi tutte le squadre in alto, una resterà fuori dalla Champions. Allegri q ...