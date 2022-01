Milan, sollievo per Ibrahimovic: il derby è suo. Ma quanti infortuni! (Di martedì 25 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic ci sarà nel derby Inter-Milan di sabato 5 febbraio. Nulla di preoccupante al tendine d'Achille della gamba destra Leggi su pianetamilan (Di martedì 25 gennaio 2022) Zlatanci sarà nelInter-di sabato 5 febbraio. Nulla di preoccupante al tendine d'Achille della gamba destra

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, sollievo per @Ibra_official: il #DerbyMilano è suo. Ma quanti infortuni! - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrah… - PianetaMilan : .@acmilan, sollievo per @Ibra_official: il #DerbyMilano è suo. Ma quanti infortuni! - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - milanecon : @indiavolati_2 Parte di me tira un sospiro di sollievo, ma ti giuro che ieri ne avevo visti almeno altri 3 dire che… - FI69interista : Che sollievo ?? #Milan #MilanSpezia - zazoomblog : Prima Pagina Corriere dello Sport: “Milan effetto Serra. Sollievo Mancini” - #Prima #Pagina #Corriere #dello -