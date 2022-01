McDonald’s, prodotti Dop e Igp e Bastianich protagonisti di My Selection (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Grazie anche alla partnership con la Fondazione Qualivita che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica, e con il supporto di Origin Italia, l’associazione che riunisce 70 consorzi di tutela, torna My Selection, la linea di ricette realizzate a quattro mani da McDonald’s e Joe Bastianich per esaltare e portare al grande pubblico i prodotti di eccellenza del Made in Italy. Una collaborazione, quella tra McDonald’s, i Consorzi di tutela e i produttori locali, che dura da 14 anni e che ha visto a oggi coinvolti nel menu della catena 16 prodotti certificati tra i più famosi delle eccellenze agroalimentari italiane per un totale di quasi 3.500 tonnellate di materia prima e circa 40 ricette.I ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Grazie anche alla partnership con la Fondazione Qualivita che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione deia indicazione geografica, e con il supporto di Origin Italia, l’associazione che riunisce 70 consorzi di tutela, torna My, la linea di ricette realizzate a quattro mani dae Joeper esaltare e portare al grande pubblico idi eccellenza del Made in Italy. Una collaborazione, quella tra, i Consorzi di tutela e i produttori locali, che dura da 14 anni e che ha visto a oggi coinvolti nel menu della catena 16certificati tra i più famosi delle eccellenze agroalimentari italiane per un totale di quasi 3.500 tonnellate di materia prima e circa 40 ricette.I ...

Advertising

LaNotifica : McDonald’s, prodotti Dop e Igp e Bastianich protagonisti di My Selection - messina_oggi : McDonald’s, prodotti Dop e Igp e Bastianich protagonisti di My SelectionROMA (ITALPRESS) - Grazie anche alla partne… - IlModeratoreWeb : McDonald’s, prodotti Dop e Igp e Bastianich protagonisti di My Selection - - nestquotidiano : McDonald’s, prodotti Dop e Igp e Bastianich protagonisti di My Selection - vivereitalia : McDonald's, prodotti Dop e Igp e Bastianich protagonisti di My Selection -