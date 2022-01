Advertising

filippocicciu : Maltempo: #Istanbul paralizzata dalla neve, annullati i voli Caos e disagi nei trasporti e per i cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Istanbul

Il sindaco diEkrem Imamoglu ha fatto sapere che verso le 18, ora locale, è prevista sulla città una nuova forte nevicata mentre non è prevista neve per domani quando le temperature ...... paesaggio nordico e inusuale per la Grecia colpita dale dalla neve che ha ricoperto Atene e la collina dove sorge il Partenone. La coltre bianca ha anche mandato nel caos tutta, ...La bufera di neve che dal fine settimana si è abbattuta su Istanbul continua a provocare disagi nei trasporti e la Turkish Airlines ha annullato tutti i voli in programma dal principale aeroporto citt ...Abbondanti nevicate stanno mettendo in ginocchio gran parte dell'Europa sudorientale e l'aeroporto di Istanbul, che l'anno scorso è stato il più trafficato d'Europa, sospende tutti i voli a causa di u ...