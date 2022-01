LIVE Ulm-Virtus Bologna 51-42, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: +9 Ratiopharm a metà terzo quarto (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-48 Piazzato di Belinelli, 2’20” da giocare nel terzo quarto. 58-46 Blossomgame in allontanamento. 56-46 Appoggio a canestro di Christon. 54-46 Tessitori si appoggia al vetro, 3’39” sul cronometro del terzo quarto, 3-3 i falli. 54-44 Tripla di Herkenhoff, ogni volta che la Virtus si avvicina Ulm scappa subito via, +10. 51-44 Weems si appoggia al tabellone, 4’18” da giocare nel terzo quarto. 51-42 Piazzato di Klepeisz. 49-42 Christon realizza in uscita dal time out. 47-42 Weems sbaglia il libero aggiuntivo ma Jaiteh arriva per schiacciare, parziale di 8-0 Virtus, time out Ulm. 47-40 KYLE WEEEMSSS!! TRIPLA CON IL FALLO DI THORNWELL! POTENZIALE GIOCO DA QUATTRO! 47-37 TRIPLA di ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-48 Piazzato di Belinelli, 2’20” da giocare nel. 58-46 Blossomgame in allontanamento. 56-46 Appoggio a canestro di Christon. 54-46 Tessitori si appoggia al vetro, 3’39” sul cronometro del, 3-3 i falli. 54-44 Tripla di Herkenhoff, ogni volta che lasi avvicina Ulm scappa subito via, +10. 51-44 Weems si appoggia al tabellone, 4’18” da giocare nel. 51-42 Piazzato di Klepeisz. 49-42 Christon realizza in uscita dal time out. 47-42 Weems sbaglia il libero aggiuntivo ma Jaiteh arriva per schiacciare, parziale di 8-0, time out Ulm. 47-40 KYLE WEEEMSSS!! TRIPLA CON IL FALLO DI THORNWELL! POTENZIALE GIOCO DA QUATTRO! 47-37 TRIPLA di ...

