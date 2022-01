LIVE Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 3-6 4-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: doppio break e super partenza nel quinto per l’azzurro! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Berrettini. Riesce a tenere il turno di servizio Monfils che prova a costruirsi una piccola chance. 40-15 Largo il rovescio di Berrettini in corsa: Monfils può sbloccarsi nel quinto. 30-15 Scappa in profondità la risposta di Berrettini. 15-15 Si ferma sul nastro il back di Berrettini da lontano. 0-15 Volée stoppata ottima di Berrettini e Monfils arriva male sulla palla. 4-0 Berrettini!! DRITTO STRETTO PAU-RO-SO DI Berrettini!! VUOLE IL PUBBLICO E SE LO MERITA QUESTO TOP PLAYER DEL TENNIS MONDIALE! 40-15 SERVE AND VOLLEY PERFETTO! Due palle per il 4-0. 30-15 A segno Monfils con il dritto dal centro del ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1. Riesce a tenere il turno di servizioche prova a costruirsi una piccola chance. 40-15 Largo il rovescio diin corsa:può sbloccarsi nel. 30-15 Scappa in profondità la risposta di. 15-15 Si ferma sul nastro il back dida lontano. 0-15 Volée stoppata ottima diarriva male sulla palla. 4-0!! DRITTO STRETTO PAU-RO-SO DI!! VUOLE IL PUBBLICO E SE LO MERITA QUESTO TOP PLAYER DEL TENNIS MONDIALE! 40-15 SERVE AND VOLLEY PERFETTO! Due palle per il 4-0. 30-15 A segnocon il dritto dal centro del ...

Advertising

Eurosport_IT : ????? Tocca ancora a Matteo #Berrettini per sognare e farci sognare. Matteo sarà in campo alle 9 italiane, daje!!!… - angelomangiante : E adesso forza Matteo! Live @Eurosport #Berrettini ?? - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #AustralianOpen #quartidifinale #quintoset #live Vai Matteo! 5-1 per #Berrettini su #Monfils! #live - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #AustralianOpen #quartidifinale #quintoset #live Primo #game per #Monfils. #Berrettini al servizio avanti 4-1. #live - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #AustralianOpen #quartidifinale #quintoset #live Vola Matteo #Berrettini, che tiene ancora il servi… -