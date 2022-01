Ladispoli, lo sport locale in lutto per la scomparsa di Antonio Sorbo: ”Grazie per tutto ciò che hai fatto” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladispoli. Un lutto tristissimo sia per la cittadinanza, sia per il mondo dello sport di Ladispoli. E’ venuto a mancare Antonio Sorbo, tutta la comunità si stringe in un abbraccio per la perdita di questo simbolo dello sport locale. Un’intera vita dedicata allo sport e alla sua diffusione sul territorio, soprattutto tra i ragazzi, insegnando loro a vivere sani ed in armonia con il movimento. Leggi anche: Ladispoli, rissa tra bande di ragazzi: accoltellato un 15enne, 3 feriti Triste scomparsa di Antonio Sorbo a Ladispoli “È con infinita tristezza – afferma l’assessore allo sport Marco Milani – che apprendiamo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022). Untristissimo sia per la cittadinanza, sia per il mondo dellodi. E’ venuto a mancare, tutta la comunità si stringe in un abbraccio per la perdita di questo simbolo dello. Un’intera vita dedicata alloe alla sua diffusione sul territorio, soprattra i ragazzi, insegnando loro a vivere sani ed in armonia con il movimento. Leggi anche:, rissa tra bande di ragazzi: accoltellato un 15enne, 3 feriti Tristedi“È con infinita tristezza – afferma l’assessore alloMarco Milani – che apprendiamo della ...

