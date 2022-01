La pandemia sta per finire ma c’è l’incognita di altre varianti, dice la scienziata che ha isolato il virus (Di martedì 25 gennaio 2022) «La pandemia finirà e usciremo – spero il prima possibile – dallo stato di emergenza. Ma la fine non sarà stabilita da un trattato. Con i virus non si scende a patti». Lo dice al Corriere una delle maggiori conoscitrici al mondo del Sars-CoV-2. Maria Capobianchi lo ha isolato con la sua squadra di giovani colleghe il 31 gennaio del 2020, fra le prime in Europa, nel laboratorio dell’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Per il commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, «ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau per Omicron e si sta andando in discesa». E anche il capo europeo dell’Oms, Hans Kluge, «ha affermato che la pandemia finirà», dice spiga la scienziata. «Ma la circolazione del virus continuerà a livelli molto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) «Lafinirà e usciremo – spero il prima possibile – dallo stato di emergenza. Ma la fine non sarà stabilita da un trattato. Con inon si scende a patti». Loal Corriere una delle maggiori conoscitrici al mondo del Sars-CoV-2. Maria Capobianchi lo hacon la sua squadra di giovani colleghe il 31 gennaio del 2020, fra le prime in Europa, nel laboratorio dell’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Per il commissario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, «ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau per Omicron e si sta andando in discesa». E anche il capo europeo dell’Oms, Hans Kluge, «ha affermato che lafinirà»,spiga la. «Ma la circolazione delcontinuerà a livelli molto ...

