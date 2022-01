Inter, giorno chiave per il futuro di Stefano Sensi: il giocatore vuole la Sampdoria (Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi si decide il futuro di Stefano Sensi con l’Inter Quella odierna è una giornata chiave per il futuro di Stefano Sensi. Il giocatore si è convinto a lasciare l’Inter per andare alla Sampdoria dove potrà giocare con una certa continuità, cosa che in questo momento con il club nerazzurro non è garantita. A riferirlo è Sky Sport in un aggiornamento sul calciomercato nerazzurro. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi si decide ildicon l’Quella odierna è una giornataper ildi. Ilsi è convinto a lasciare l’per andare alladove potrà giocare con una certa continuità, cosa che in questo momento con il club nerazzurro non è garantita. A riferirlo è Sky Sport in un aggiornamento sul calciomercato nerazzurro. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

OptaPaolo : 1 - Oggi e domani Inter e Milan giocheranno due match di #SerieA in casa a un giorno di distanza per la prima volta… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter chiede qualche giorno di tempo alla @sampdoria prima di prendere una decisione su #Sensi.… - strigaro7 : ?? ALERT SPOILER ?? Il mercato chiude tra circa 5 giorni, l’ultimo giorno di mercato sentiremo la classica frase :… - calamatt91 : @acmilan Per la terza volta in un mese si gioca il giorno dopo l'Inter sullo stesso campo. La piantate di farvi umiliare? - DaznDdl : @farted94 Tifano Milan Parlano per 23 ore al giorno della Juve Nell'ora che rimane parlano dell'Inter Questo è -