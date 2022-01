Gf Vip | Soleil Sorge è una furia contro Giucas Casella | “Basta”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip,è unacone gli altri concorrenti. Da ora in avanti non accetta più tirare fuori quell’argomento Al Grande Fratello Vip i nervi si fanno tesi. Una delle assolute protagoniste di questa nuova edizione è senza dubbioche messo sin da subito in risalto la sua forte

La Casa del Grande Fratelloha subito uno scossone da quando ha fatto il suo ingresso Delia Duran . La moglie di Alex Belli ha fatto il suo ingresso per chiarire cos'è accaduto tra lui eSorge ma le cose stanno ...Si parte dall'inizio, da quando l'attore di Centovetrine viene scelto per partecipare al Gf2021: "Prima che entrasse lui " racconta- penso che abbiano avuto un determinato tipo di idea ...Gf Vip, Soleil Sorge è una furia con Giucas Casella e gli altri concorrenti. Da ora in avanti non accetta più tirare fuori quell’argomento Al Grande Fratello Vip i nervi si fanno tesi. Una delle ...Tra i concorrenti più chiacchierati di questa sesta edizione del GF Vip, anche fuori dalla casa Alex Belli continua ad essere uno dei protagonisti. Il suo ...