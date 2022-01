GF Vip | Alessandro Basciano va a letto con Sophie ma per pregare! Così tenta di sciogliere il giuramento – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 25 gennaio 2022)pregano - GFVIP Visto che non può parlare con un prete perilsul figlio, come gli ha comunicato ieri sera Alfonso Signorini,ha trovato un metodo “alternativo” per tornare a dormire conCodegoni. Al Grande Fratello Vip, l’extore ha deciso infatti di sottoporsi ad una settimana di fioretti per farsi perdonare dal Signore e scongiurareogni possibile ripercussione sulla sua “cattiva condotta”. Tutto ha preso il via quandosi è allontanato dalla veranda perché intenzionato ad isolarsi e a recitare un Padre Nostro.ha quindi spiegato a Nathaly e Jessica come il “fidanzato” intendeva ...