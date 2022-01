Eroico Berrettini! Supera Monfils al quinto set di una partita epica ed è in semifinale agli Australian Open (Di martedì 25 gennaio 2022) Epico. Eroico. Leggendario. Scegliete voi le definizioni. Matteo Berrettini ha appena compiuto un’impresa straordinaria Superando il francese Gael Monfils al quinto set di un match infinito. 3 set a 2, questo il punteggio finale che consegna Berrettini alle semifinali degli Australian Open, dove troverà Rafa Nadal, e lo proietta sempre di più nella storia del tennis italiano. Grande Matteo, semifinaleeee in faccia ai francesi #NonViSento #Berrettini pic.twitter.com/39FptuDqqT — Alessandro Stuppia (@alestuppia93) January 25, 2022 Berrettini Supera Monfils al quinto set di una partita epica ed è in semifinale agli Australian ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Epico.. Leggendario. Scegliete voi le definizioni. Matteo Berrettini ha appena compiuto un’impresa straordinariando il francese Gaelalset di un match infinito. 3 set a 2, questo il punteggio finale che consegna Berrettini alle semifinali degli, dove troverà Rafa Nadal, e lo proietta sempre di più nella storia del tennis italiano. Grande Matteo,eee in faccia ai francesi #NonViSento #Berrettini pic.twitter.com/39FptuDqqT — Alessandro Stuppia (@alestuppia93) January 25, 2022 Berrettinialset di unaed è in...

