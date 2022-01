“È successo sotto le coperte” | bomba nella notte | Soleil Sorge non può più negare

(Di martedì 25 gennaio 2022)fa ancora parlare di sè. Questa volta ciò che ha detto ha spiazzato davvero tutti, unainaspettata: che rivelazionerivela tutto, parole pazzesche (Youtube)Se a dicembre il triangolo amoroso tra, Alex Belli e Delia Duran sembrava essersi concluso con l’uscita di Alex dal GF VIP, a gennaio si è ribaltato tutto. L’entrata in casa di Delia, infatti, ha sbilanciato tutti gli equilibri e si è tornati a parlare in modo insistente di ciò che sia realmentetra i due “amici speciali”. Dopo l’ennesima puntata dedicata in gran parte a loro,ha rivelato un aspetto veramente incredibile....

Advertising

Carmela_oltre : RT @QuanteStorieRai: I giovani che hanno intorno ai vent'anni sono cresciuti sotto il cono di luce del Giorno della memoria quindi l'intera… - QuanteStorieRai : I giovani che hanno intorno ai vent'anni sono cresciuti sotto il cono di luce del Giorno della memoria quindi l'int… - MaurizioTorchi2 : RT @Valenti44837922: Donald J. Trump: 'Quello che sta succedendo con la Russia e l'Ucraina non sarebbe mai successo sotto l'amministrazione… - paolamontef : @spacedown4 @Lory_Dana1 @GrandeFratello ?????????? sotto le coperte non è successo nulla ?????????? i video sono tarocchi, gl… - Marizzita_ : @Caffela50289063 Sì, ma comunque sapeva che se fosse successo sarebbe stato h24 sotto le telecamere quindi inutile… -

Ultime Notizie dalla rete : successo sotto

Ciò ha lasciato intendere agli utenti che il supporto per il device, almenoquel punto di vista, si fosse interrotto pochi mesi dopo il lancio a causa via del suo scarsocommerciale . ......è stata un, con molta partecipazione sulle spiagge di tutta Italia, partecipazione che abbiamo gestito nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza. Questa edizione invernale parte...Quando i primi barbari iniziano a varcare le Alpi (Alemanni nel 212 sotto l’imperatore Caracalla), gli abitanti di Medillium non potevano immaginare certamente cosa sarebbe successo nell’immediato fut ...Nell'ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha cacciato Alex Belli dallo studio: "Non riesco a lavorare in questo modo!” ...