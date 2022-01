È fatta per Vlahovic alla Juve: cifra pazzesca! (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la società bianconera e la Fiorentina avrebbero raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento dell’attaccante serbo a Torino. L’operazione complessiva ammonterebbe a 75 milioni di euro totali, con Vlahovic pronto ad approdare alla corte di Max Allegri già in questa sessione di calciomercato. FOTO: Imago – Vlahovic Juventus Calciomercato Se la trattativa dovesse andare effettivamente in porto, si tratterebbe dell’acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio (record detenuto fino ad oggi dal passaggio di Paquetà al Milan nel 2019). Per Vlahovic pronto un contratto di 5 anni da 7 milioni di euro a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusanè sempre più vicinontus. Secondo quanto riportato dredazione di Sky Sport, la società bianconera e la Fiorentina avrebbero raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento dell’attaccante serbo a Torino. L’operazione complessiva ammonterebbe a 75 milioni di euro totali, conpronto ad approdarecorte di Max Allegri già in questa sessione di calciomercato. FOTO: Imago –ntus Calciomercato Se la trattativa dovesse andare effettivamente in porto, si tratterebbe dell’acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio (record detenuto fino ad oggi dal passaggio di Paquetà al Milan nel 2019). Perpronto un contratto di 5 anni da 7 milioni di euro a ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI. C'E' L'OK DEFINITIVO DA PARTE DELL'INTER #SkySport… - AntoVitiello : Solo un pari a #SanSiro tra #Milan e #Juve. Partita con poche occasioni da gol, e #Milan che ha provato a vincerla… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SASSUOLO, FATTA PER CIERVO DALLA ROMA A TITOLO DEFINITIVO L'ATTACCANTE ERA IN PRESTITO ALLA SAMPD… - Alemilanista86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI. C'E' L'OK DEFINITIVO DA PARTE DELL'INTER #SkySport #SkyCalciomercat… - giulovesjeru : RT @poocahhontas: la crociata giustissima fatta contro baby k per la frase razzista ma natalia dice la f word e continua ad essere una regi… -