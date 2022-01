Covid, effetto «quarantene»: consumi giù del 60% (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la prima volta anche l’alimentare frena. Fusini (Ascom): «Un vuoto mai visto prima». I consumatori: «Pesa anche il caro-bollette». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 25 gennaio 2022) Per la prima volta anche l’alimentare frena. Fusini (Ascom): «Un vuoto mai visto prima». I consumatori: «Pesa anche il caro-bollette».

Ultime Notizie dalla rete : Covid effetto Mambisa, il vaccino di Cuba che può prevenire il contagio da Covid - 19 ... dato che gli studi sono già iniziati con 120 volontari convalescenti dal Covid - 19. Il farmaco è ...del CIGB ha dimostrato che la proteina nucleocapside del virus dell'epatite B ha un potente effetto ...

Treviso, 12enne grave per infarto: ancora 'nessuna correlazione' Un infarto in un ragazzino così giovane deve far riflettere, tanto più che le complicazioni cardiache sono un effetto avverso ormai conclamato della 'vaccinazione' Covid a mRNA, che il ragazzo, per ...

Ciociaria, Covid, effetto Omicron: settimana con picco contagi ciociariaoggi.it Cagliari poco cinico l’ex Sottil pareggia INVIATO A CAGLIARI. È successo di tutto. Rigori sbagliati, espulsione, il gol dell'ex, pali e traverse. Il Cagliari deve mordersi le mani. Sì, perchè nonostante i tanti problemi legati al Covid e agli ...

Imprese, ne ammazza più la crisi che il Covid Che la pandemia abbia avuto un effetto devastante sull’economia non serve una conferma coi numeri della statistica a confermarlo. Più difficile da aspettarsi il fatto che hanno chiuso minor numero di ...

