Covid a Nord di Napoli, quasi 49mila contagi: i dati comune per comune (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono quasi 49mila i contagiati nei comuni dell’area Nord di Napoli. Giugliano con 6008 positivi è la città con più casi Covid. Segue Pozzuoli con ben 4099 casi. E’ quanto emerge dal report del 23 gennaio 2022 dell’Asl Napoli 2 Nord che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Sonoati nei comuni dell’areadi. Giugliano con 6008 positivi è la città con più casi. Segue Pozzuoli con ben 4099 casi. E’ quanto emerge dal report del 23 gennaio 2022 dell’Aslche L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

