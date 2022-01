Coppa d’Africa, Senegal ai quarti: Capo Verde resiste in 9, poi Mane sale in cattedra (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Senegal vince 2-0 contro Capo Verde e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa d’Africa 2021/2022. La svolta si ha nel primo tempo, al 21?. Brutto fallo di Andrade su Gueye, l’arbitro estrae il giallo in un primo momento ma viene richiamato al var ed estrae il rosso diretto. Ma il Senegal fatica a trovare varchi, affidandosi soprattutto a conclusioni dalla distanza. Nella ripresa serve un’altra espulsione al Senegal per sbloccare la partita. Al 57? il portiere di Vozinha è espulso dopo uno scontro di gioco violentissimo (chiara occasione da gol) su Sadio Mane: entrambi hanno la peggio, l’estremo difensore è espulso, l’attaccante del Liverpool resta in campo quel che basta per siglare la rete del vantaggio al 63?. Sugli ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilvince 2-0 controe conquista il pass per idi finale di2021/2022. La svolta si ha nel primo tempo, al 21?. Brutto fallo di Andrade su Gueye, l’arbitro estrae il giallo in un primo momento ma viene richiamato al var ed estrae il rosso diretto. Ma ilfatica a trovare varchi, affidandosi soprattutto a conclusioni dalla distanza. Nella ripresa serve un’altra espulsione alper sbloccare la partita. Al 57? il portiere di Vozinha è espulso dopo uno scontro di gioco violentissimo (chiara occasione da gol) su Sadio: entrambi hanno la peggio, l’estremo difensore è espulso, l’attaccante del Liverpool resta in campo quel che basta per siglare la rete del vantaggio al 63?. Sugli ...

Advertising

SkyTG24 : Coppa d'Africa, ressa allo stadio in Camerun: 'Sei morti' - ilpost : I morti nella ressa prima della partita di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore - AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - ilnapolionline : COPPA D'AFRICA - Senegal-Capo Verde 2-0, Koulibaly conquista i quarti di finale - - Maldi___ : @Wazza_CN Se lo vendi ora devi rimpiazzarlo e con 0€ é difficile. In più con la scusa della Coppa d'Africa col cazzo che se ne va adesso -