Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram

Advertising

FreAVG : RT @PanariellinaIda: L'amore quella sensazione che ti fa star bene vedendo la felicità negli occhi di chi ami condivider questa gioia insie… - PanariellinaIda : L'amore quella sensazione che ti fa star bene vedendo la felicità negli occhi di chi ami condivider questa gioia in… - Overwatch1962 : Ida sei arrogante ma chi caxxo ti credi di essere?ma guarda questa !ma dilla tutta che hai mollato tu Diego perché… - badensocks : chi si prende ida si prende anche gemma nel pacchetto #uominiedonne - TeresaFerlito : Ida vuole fare solo tv. È il clone di Gemma. Chi le schioda dalla sedia#uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Ida

Il Corriere della Città

Uomini e Donne, anticipazioni e diretta puntata 24 gennaio 2022 Dopo le scintille trae Diego, a Uomini e donne è tempo dell'esterna di Giovanna e Giannino che si raccontano. Lei ...è/ Promessa ...Tutto pronto per il classico appuntamento di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra le protagoniste del parterre femminile del trono Over anchePlatano, che ora sta conoscendo Andrea. Scopriamo tutto su di lui!Si sa che “Uomini e Donne” metterà una nuova tronista, a fare compagnia agli altri due Uomini e Donne, anticipazioni 24 gennaio: colpo di scena nel dating show! Nella puntata di oggi arriverà una new ...Tutto pronto per il classico appuntamento di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra le protagoniste del parterre femminile del trono Over anche Ida Platano, che ...