Cecchi Gori ricoverato per complicanze polmonari: ma il peggio è passato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittorio Cecchi Gori, 79 anni, ex presidente della Fiorentina, è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per complicanze polmonari. La notizia è stata data dal suo medico di fiducia, il professore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittorio, 79 anni, ex presidente della Fiorentina, èal policlinico Gemelli di Roma per. La notizia è stata data dal suo medico di fiducia, il professore ...

Advertising

modesti_simone : RT @stopcensura2020: Covid, Vittorio Cecchi Gori ricoverato in gravi condizioni: bucate le tre dosi di vaccino - CalcioWebPuglia : Cecchi Gori ricoverato per complicanze polmonari: ma il peggio è passato - vtr74 : RT @GaudericoPrimo: In un mondo astratto è bello pensare che Vittorio Cecchi Gori, nel giorno del suo nuovo malore, abbia visto fare alla F… - sportli26181512 : Cecchi Gori ricoverato per complicanze polmonari: ma il peggio è passato: Cecchi Gori ricoverato per complicanze po… - mittdolcino : RT @olindocervi: Il vaxxino è sicuro. Tranquilli. Con 3 dosi prendi il #Covid_19 lo stesso ma è sicuro e funziona alla grande. @mittdolcino… -