Calciomercato Lazio | chiusura vicina per il difensore | le cifre

(Di martedì 25 gennaio 2022), si avildall’ Hellas Verona, rinforzi in arrivo per ladi Sarri. Non è una novità l’interesse da parte dellanei confronti delclasse 98? Nicolò Casale. Ilè sempre di più un pilastro di questo bel Verona che si ritrova in nona posizione con 33 punti. Con prestazioni e prospettive di crescita di questo tipo però il mercato potrebbe allontanarlo da mister Tudor. Probabilmente già neldi gennaio. l club biancoceleste, grazie a un intervento di Lotito pronto a immettere risorse fresche, supererebbe il problema legato all’indice di liquidità, e potrebbe quindi arrivara già in questo mercato di gennaio al giovanegialloblù. Nicolò Casale ...

Se al posto della Roma ci fosse stata l'Inter, il Milan, la Juve, l'Atalanta, la, come minimo si sarebbe chiesta un'interrogazione parlamentare. Siccome, però, si trattava della Roma il tutto è ...1 Maurizio Sarri riabbraccia Stefan Radu . Il difensore delladopo dieci giorni di stop per problemi legati al Covid ha svolto questa mattina in Paideia le visite mediche e oggi si riaggregherà al gruppo squadra. Alla ripresa contro la Fiorentina sarà di ...Le porte sono aperte perchè purtopppo Immobile con la maglia azzurra non si esprime come nella Lazio. Se Balotelli dovesse conquistare il Mancio poi non dovrà perdersi per strada, ma anzi dovrà ...Il club biancoceleste è pronto a regalare a Sarri il primo colpo della sessione invernale: accordo raggiunto col Verona per il difensore classe 1998.