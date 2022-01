Calcio: Vezzali a Gravina 'Auspico tavolo tecnico allargato' (Di martedì 25 gennaio 2022) "Condivido pienamente le preoccupazioni". ROMA - "Condivido pienamente le preoccupazioni che riporti nella tua del 24 gennaio, da parte mia sono convinta della necessità, non più rinviabile, di un ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Condivido pienamente le preoccupazioni". ROMA - "Condivido pienamente le preoccupazioni che riporti nella tua del 24 gennaio, da parte mia sono convinta della necessità, non più rinviabile, di un ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Vezzali a Gravina 'Auspico tavolo tecnico allargato' - sportface2016 : #Vezzali a #Figc: 'Mi adopererò per formare un tavolo tecnico' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Vezzali a Figc 'mi adopero per aprire tavolo tecnico' Sottosegretario sport: 'Condivido preoccupazioni, ora confronto' - TV7Benevento : Calcio: Vezzali a Gravina, 'condivido preoccupazioni, serve confronto allargato'... - glooit : Calcio: Vezzali a Figc 'mi adopero per aprire tavolo tecnico' leggi su Gloo -